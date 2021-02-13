شركة فيسبوك تعمل على تصنيع أول ساعة يد ذكية من تطويرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعمل شركة فيسبوك، على تصنيع أول ساعة يد ذكية من تطويرها، ضمن مشروعها لتطوير أجهزة ذكية تحمل شعارها الأزرق الشهير.



ووفق موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن الساعة الذكية من فيسبوك، ستوفر لمستخدمي موقع التواصل الإجتماعي العملاق، إرسال الرسائل وإجراء المحادثات، كما ستدعم تطبيقات إلكترونية للاهتمام بالصحة واللياقة البدنية.

وقال موقع "ذا إنفورميشن" المتخصص بأخبار التقنيات، إن شركة فيسبوك قطعت مسافة كبيرة في تطوير الساعة، حتى إنها تستعد لطرحها رسميا للبيع بالأسواق بداية من عام 2022 المقبل.

وتسعى الشركة الأمريكية من هذه الخطوة لتعزيز مكانتها ضمن عمالقة تصنيع الأجهزة الذكية بمختلف فئاتها، ومنافسة الشركات الرائدة بمجال صناعة الساعات الذكية، أبل وهواوي.

ومن القدرات التي كشف عنها موقع "زا فيرج" وستتوفر بساعة فيسبوك، أنها ستكون قابلة للاتصال بشبكات الهواتف المحمولة، ما سيتيح لمستخدميها إجراء مكالمات، وإرسال رسائل نصية.

جدير بالذكر أن أول جهاز تقني ذكي صنعته فيسبوك بعد دخولها هذا المجال، كان كل من جهاز الواقع الافتراضي "أوكيولس"، وجهاز دردشة الفيديو بورتال.