السعودية... توجيه من النائب العام بشأن السجون ودور التوقيف

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الأيام" السعودية، اليوم السبت، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقا مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وتقليل أثر الموجة الثانية للفيروس للحد الأدنى، فقد أمر النائب العام السعودي بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي لمنع تفشي الفيروس.

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ووجه النائب العام أمرا لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة، يقضي بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس داخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

وشدد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، وفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح واتباع الاستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.

وأوضح المصدر المسؤول في النيابة العامة السعودية أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن، بشكل دوري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم السبت، عن إغلاق 5 مساجد بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بصفة مؤقتة، بعد ثبوت 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين.

ونوهت الوزارة في بيان لها إلى ضرورة نشر الوعي وحرص المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون المميز في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933، كما طالبت الجميع بمواصلة اتخاذ كافة التدابير وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السعودية قبل يومين قد أمرت بغلق 10 مساجد أيضا بشكل مؤقت في عدد من المناطق في المملكة نتيجة ظهور حالات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

فقد تم إغلاق ما مجموعه 57 مسجدا خلال ستة أيام، تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.