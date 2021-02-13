تقديرا لقيادته الحكيمة... إطلاق اسم زعيم عربي راحل على شارع بمدينة القدس

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت اسم العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، على شارع في قرية أبو غوش بمدينة القدس، تقديرا لقيادته الحكيمة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أحيت، الأحد الماضي، ذكرى رحيل العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال (14 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 - 7 فبراير/شباط 1999).

وأثنت الخارجية على الملك الأردني الراحل، ونشرت صورة له خلال زيارة استثنائية لإسرائيل، ووقعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام عرفت باسم "وادي عربة" في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.