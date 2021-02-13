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ماذا فعل الرئيس الجزائري عقب عودته من ألمانيا؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك إن: "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل كل من رئيس حركة البناء الوطني السيد عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل السيد عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب جيل جديد السيد سفيان جيلالي".

​وعاد الرئيس الجزائري، أمس الجمعة، إلى بلاده قادما من ألمانيا، بعد خضوعه لفترة علاجية في البلد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الرئيس الجزائري عاد على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg، موضحة أن الطائرة حطت في مطار بوفاريك العسكري.

وكان الرئيس الجزائري تبون قد انتقل إلى ألمانيا، في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، لإجراء عملية جراحية في القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس .

وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية في 20 يناير الماضي بالنجاح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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