سفارة السعودية في اليابان تصدر بيانا بشأن زلزال فوكوشيما المدمر

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "تتابع السفارة آثار الزلزال في مدينة فوكوشيما، الذي بلغت قوته 7.1 درجة".

وتابعت: "تؤكد السفارة على سلامة المواطنين السعوديين وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث"، مضيفة: "في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين".

ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 7 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال مدمر، ويسبب أضرارا هائلة في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك كاغنيتيود".

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة، قبالة ساحل شرق البلاد اليوم السبت، مشيرة إلى أن مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا، بحسب "رويترز".

وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، مشيرة إلى أن الزلزال وقع مساء اليوم وهز المباني في العاصمة طوكيو.

يذكر أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

وكان زلزال مدمر بقوة 9 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، في عام 2011، ما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.