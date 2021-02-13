مصر... مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا إضافيا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

youtube/alalam

وأوضح الموقع أنه سوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذلك وفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وخلال الاجتماع، أيضا تمت الموافقة على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين في الاتحادات الرياضية حتى الأول من أبريل/ نيسان2021.