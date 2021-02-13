اخبار الخليج

مصر... مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا إضافيا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس ، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

youtube/alalam

وأوضح الموقع أنه سوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذلك وفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وخلال الاجتماع، أيضا تمت الموافقة على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين في الاتحادات حتى الأول من أبريل/ نيسان2021.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا