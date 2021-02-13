تقرير مصور لعملية تدمير طائرة مسيرة سعودية من قبل "أنصار الله".. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأسقط عناصر جماعة "أنصار الله" طائرة بدون طيار تابعة للسعودية، وأوضحت الجماعة في تقرير بالفيديو، كيف حدث ذلك.

وبحسب الإعلام الحربي، للجماعة، في البداية، تم اكتشاف الهدف وتتبعته باستخدام نظام التصوير الحراري للرؤية. ثم أطلق عليها صاروخ موجه.

وتُظهر اللقطات كيفية عمل معزز الوقود الصلب، ثم تم تشغيل المحرك الرئيسي.

وتم الإطلاق في الليل، وتم تصوير المشغل الموجود في الموقع بحيث لا يتمكن الجمهور من تحديد نوع القاذفة والسلاح المستخدم.

وبعد مرور بعض الوقت، أضاء وميض ساطع سماء الليل، تم تدمير الهدف.

التقط المصور الحراري أيضًا اللحظة التي التقى فيها الصاروخ بالطائرة بدون طيار، ويمكن ملاحظة أن قوة الانفجار قوية جدًا لدرجة أن الطائرة بدون طيار المتضررة تنقسم إلى عدة أجزاء.

يُزعم أن الطائرة التي تم إسقاطها هي مركبة CH-4 صينية الصنع، وتستخدم في مهام الاستطلاع والهجوم، وتعليق أنواع مختلفة من الذخيرة القابلة للتعديل عليها.