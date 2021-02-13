دعوات مغربية على مواقع التواصل لقطع العلاقات مع الجزائر... والسبب فضائية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "هسبريس" المغربي دعا ناشطون على مواقع التواصل إلى قطع العلاقات مع الجزائر، رداً على إساءة قناة "الشروق" الجزائرية، إلى شخص الملك محمد السادس.

وكانت القناة الجزائرية وفي برنامج "ويكند ستوري"، قد جسدت شخصية الملك محمد السادس على شكل دمية كرتونية، في وجود نائب عن الحزب الحاكم في الجزائر.

وقال ناشطون إن القناة الجزائرية عمدت إلى الإساءة بطريقة "وقحة" لا تليق برئيس دولة؛ فيما رأى آخرون أنها إساءة تتجاوز كل اللباقة وكل الأعراف، حسبما نقل "هسبريس"

يشار إلى أن التوترات بين الجارتين المغاربيتين ارتفعت وتيرتها منذ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء، الأمر الذي حدا بالبرلمان الجزائري إلى إرسال رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة يطالبها فيها بالتراجع عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي إطار حملة المغاربة للتعبير عن رفضهم لسلوك قناة "الشروق" الجزائرية، وحد ناشطون صور "البروفايلات" الخاصة بصفحاتهم واضعين صورة الملك محمد السادس، مرفقة بتعليقات من قبيل "التطاول على رموز البلاد خط أحمر" و"لا عزاء للحاقدين" و"كلنا مع الملك محمد السادس".

يشار إلى أن ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، كان قد أكد أن الجزائر أصدرت في الآونة الاخيرة ما يقارب الـ50 تصريحا حكوميا، وبرلمانيا، وحتى من القوات المسلحة، ضد قضية الصحراء المغربية.

وقال الوزير المغربي في ندوة بالعاصمة المغربية الرباط، إن كل المؤسسات الجزائرية قد تم تعبيئها في الأسابيع الأخيرة، للإدلاء بتصريحات حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن الجزائر صارت تعتبر قضية الصحراء المغربية قضيتها الوطنية الأولى.