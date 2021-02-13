لبنان... وصول أولى شحنات لقاح فايزر إلى مطار بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرة التي تقل الدفعة الاولى من لقاحات "فايزر" وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

من جانبه، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من المطار عن "ارتياح وسعادة غامرة لوصول لقاح فايزر إلى بيروت، بعد سنة من ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان".

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وقال إن الحكومة استطاعت رغم كل التحديات "تحقيق هذا الحلم"، لافتا إلى أن اللقاح سيصل إلى كل مواطن لبناني من دون اعتبارات سياسية أو طائفية وسيصل كذلك إلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية.

بدورها، قالت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، من المطار إن "تلقي اللقاح أضمن من مخاطر الإصابة به".

وأكدت أن الإعلاميين "سيكونون في المرحلة الاولى من تلقي اللقاح، لأنهم الجندي المجهول وفي الصفوف الأمامية".

وتقدر الكمية التي وصلت بـ 28500 جرعة جار نقلها إلى مستودعات وزارة الصحة، تمهيدا لبدء عملية التطعيم غدا الأحد، بحسب الوكالة الرسمية.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 331152 حالة من بينهم 3866 حالة وفاة.