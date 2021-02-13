شيخ الأزهر يعلق على الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، أن "الحوار الوطني الفلسطيني الذي تم برعاية مصرية خالصة يعد خطوة على الطريق الصحيح لتوحيد الصف ولـم الشمل الفلسطيني".

وأضاف "جهود كبيرة تقودها مصر التي كانت ولا تزال داعما رئيسا للقضية الفلسطينية".

وأتم قائلا "أدعو الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لفلسطين الحبيبة".

وانطلقت في 8 فبراير الجاري، أعمال جلسة الحوار الفلسطيني في القاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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واستهدفت أعمال جلسة الحوار الفلسطيني إنهاء أعمال الانقسام كافة، وإنجاح العملية الانتخابية المرتقبة في فلسطين.

ويوم 9 فبراير، أكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك بمراقبة من أجهزة الأمن الفلسطينية دون تدخل منها لصالح أي طرف سياسي.

وأضافت أنه تم الاتفاق على إجراء "انتخابات المجلس التشريعي وتليها انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب"، وذلك مع ضرورة "الالتزام بالجدول الزمني المحدد وفق مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق أيضا على "الإفراج عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي وضمان حق العمل السياسي في الضفة وغزة".