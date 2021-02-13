شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل 1222 إصابة بكورونا و كوبا ترصد 888 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة فى اليونان، اليوم السبت، تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المنظمة - فى بيانها اليومى - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالى العدد التراكمى للإصابات المسجلة فى اليونان إلى 171 ألفا و466 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر " اليونانية فى نسختها باللغة الإنجليزية.

كما سجلت البلاد 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 6 آلاف و103 حالات وفاة، وكان متوسط أعمار المتوفين 79 عاما.

ذكرت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية.

ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية - فى نسختها الإنجليزية - عن وزارة الصحة القول إن اجمالى حالات الإصابة ارتفع إلى 37 ألفا و483 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 261 حالة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة.

وبلغت الحالات النشطة 4657 حالة ويوجد 32 حالة خطرة و37 حالة حرجة بينما ارتفعت حالات التعافى إلى 32 ألفا و509 حالات.