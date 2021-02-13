شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تسجل 431 إصابة جديدة بكورونا و نيودلهى ترصد 126 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم السبت، أنها سجلت 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم حالة واحدة وافدة من الخارج.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكترونى عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 132 ألفا و253 حالة، تعافى منهم 124 ألفا و253 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و739 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1267 حالة بعد تم تسجيل سبع حالات جديدة.

فيما أعلنت إدارة الصحة فى العاصمة الهندية اليوم السبت أنه تم تسجيل ١٢٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى نيودلهي، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ٦٣٦ ألفا و٧٩٦ حالة.

وقالت الإدارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تى في" الهندية - إن إجمالى الوفيات فى نيودلهى بلغ ١٠ آلاف و٨٨٩ حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٦٢٤ ألفا و٨٦٦ شخصا.. كما بلغ إجمالى الحالات النشطة ١٠٤١ حالة.