شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع البرلمان ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد محمد المنفى مع وفد من أعضاء مجلس النواب التئام المجلس ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة.

وقال المنفى - فى تغريدة له بموقع "تويتر" أوردتها بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم السبت - "التقيت اليوم خلال زيارتى لمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب الليبى لمناقشة التئام مجلس النواب والجلسة المزمع عقدها فى الأيام القادمة ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها".

ويعقد عدد من أعضاء مجلس النوّاب الليبي، الاثنين المقبل، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة؛ للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأكد مصدر بمجلس النواب بدء الاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية بعد موافقة وتوقيع قرابة 100 عضو، والتى ستُخصص لبحث آلية تنفيذ مخرجات جلسة ملتقى الحوار السياسى الليبى الأخيرة بجنيف.

وأوضح المصدر، أن الجلسة ستكون لدراسة آلية اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة، وهل ستكون بعملية التصويت المباشر وفى جلسة عامة، أو عبر الدائرة المغلقة بنظام (زووم) المعتمد من البعثة.