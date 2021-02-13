دراسة: الإكثار من شرب القهوة يحمي من سرطان البروستات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن تناول بضعة أكواب من القهوة كل يوم يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان البروستات وتحسين فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة بنسبة 16%.



ووجد البحث، الذي أجرته جامعة الصين الطبية، أن شاربي القهوة كانوا أقل عرضة بنسبة 10% للإصابة بسرطان البروستات من الذين لا يشربون القهوة.

وفي حين أن شرب الكثير من القهوة يمكن أن يكون ضارًا بالصحة، فقد وجدت الدراسة أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء والثدي، وقبل هذه الدراسة لم يكن هناك دليل كاف لإثبات أن القهوة قد تفيد مرضى سرطان البروستات.

ودرس الباحثون في بيانات من 16 دراسة ذات صلة نُشرت قبل سبتمبر (أيلول) 2020، و تراوح استهلاك القهوة من لا شيء أو أقل من فنجانين على أساس يومي، إلى 9 فناجين أو أكثر.

ووجد فريق البحث أن المصابين بسرطان البروستات في مرحلة متقدمة كانوا أقل عرضة للوفاة بالمرض بنسبة 16% إذا شربوا القهوة، وكان عشاق القهوة أقل عرضة بنسبة 9% للإصابة بسرطان البروستات، وارتفعت النسبة إلى 12% لدى الذين يشربون القهوة بكثرة مقارنة مع غير شاربي القهوة.

ومن المعروف أن القهوة تعمل على تحسين مستويات السكر في الدم ولها فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما أنها تؤثر على مستويات الهرمونات الجنسية، كما أنها يمكن أن تساعد في الحماية من السرطان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضح الدكتور وانغ "لا يزال هناك ما يبرر إجراء مزيد من الأبحاث لاستكشاف الآليات الأساسية والمركبات النشطة في القهوة، وإذا ثبت وجود ارتباط بين القهوة والوقاية من سرطان البروستات، فقد يتم تشجيع الرجال على زيادة استهلاكهم للقهوة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض".