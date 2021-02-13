شكرا لقرائتكم خبر عن تمام سلام: فى ذكرى اغتيال الحريرى ندعو العابثين بالدستور تسهيل قيام حكومة الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا تمام سلام، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، ذكرة استشهاد رفيق الحريرى، مشيرا إلى أنه ظاهرة فريدة تركت بصمة فى تاريخ لبنان الحديث، قائلا:"عمل على إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية المقيتة وتنمية المجتمع وتعزيز دور المؤسسات الدستورية ورفع شأن لبنان في محيطه الإقليمي وفى العالم".

وقال سلام فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري نستذكر هذه الظاهرة الاستثنائية التي تركت بصمة مميزة في تاريخ لبنان الحديث بعملها الدؤوب على إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية المقيتة وتنمية المجتمع وتعزيز دور المؤسسات الدستورية ورفع شأن لبنان في محيطه الإقليمى وفى العالم".



تمام سلام

وتابع :"لقد كانت للشهيد الكبير مساهمات أساسية في العمل على تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد لعل أبرزها دوره في اتفاق الطائف الذي طوى صفحة الحرب وتحول دستوراً ناظما للحياة السياسية للبنانيين، لكن هذا الإرث يتعرض اليوم للأسف إلى حملة تشويه مبرمجة تتمثل في انتهاكات مستمرة للدستور بهدف نسفه وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".



رئيس وزراء اللبنانى السابق

وأضاف :"إننا إذ ننحني إجلالا لروح الراحل، الذي جمع بدمه اللبنانيين من كل الأطياف حول حلم قيام دولة حرة سيدة وعصرية، ندعو العابثين بالدستور إلى الكف عن غيهم والعمل على تسهيل قيام حكومة الإنقاذ التي ينتظرها الشعب اللبناني لتبدأ عملها في معالجة الأزمات الطاحنة التي تهدد بانهيار شامل للبلاد".