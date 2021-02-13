شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ميليشيا الحوثى قادت أكبر عملية تجنيد للأطفال فى تاريخ البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران قادت أكبر عملية تجنيد للأطفال فى الأعمال القتالية بتاريخ البشرية.

وقال الإريانى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - "نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم ميليشيا الحوثى من منازلهم ومدارسهم إلى محارق مفتوحة فى جبهات القتال بعد أن تم تنشئتهم على الأفكار الإرهابية المتطرفة"، مضيفا أن ميليشيا الحوثى تواصل استغلال الأطفال فى أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم فى مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أى اكتراث بالمصير الذى ينتظرهم وبمعاناة أسرهم.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بإدانة الجرائم النكراء التى ترتكبها ميليشيا الحوثى بحق الطفولة فى اليمن.. داعيا إلى الضغط عليهم لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان حقهم فى الحياة بشكل طبيعى أسوة بأقرانهم فى مختلف دول العالم.