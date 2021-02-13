شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا.. نصف الإجمالي تقريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدرت منطقة الرياض قائمة مناطق المملكة، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الرياض وفقا لتقرير وزارة الصحة اليوم السبت، 161 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ72حالة، ثم مكة المكرمة 46 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 11 حالة وحائل 13 إصابة جديدة.

وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا، تسجيل 337 إصابة جديدة بالفيروس و4 حالات وفاة، قابلها 356 حالة تعافي.

ورصدت الجهات الرقابية حالة من التراخي والإهمال في بعض أحياء العاصمة الرياض في تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالاشتراطات الاحترازية، خاصة الأحياء التي تضم مساكن العمالة الوافدة وعلى رأسها حي “منفوحة”.