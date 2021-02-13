شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري والعدد المسموح به والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت إدارة تطبيق «توكلنا» متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري، وعدد تصاريح التجمع المسموح للشخص بطلبها على مدار اليوم.

وأوضح الحساب الرسمي للتطبيق على “تويتر” أن متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري تتمثل في (كتابة اسم مقر التجمع، تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به في المكان، إضافة الأشخاص المفوضين بالاطلاع على التصريح (وهذا اختياري)، تحديد نصف القطر التقريبي للمكان (بحد أدنى 200 متر)، تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب تصريح).

وشددت إدارة التطبيق على أنه يسمح بطلب خمسة تصاريح تجمع، كحد أقصى في اليوم الواحد.