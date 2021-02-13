شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح أهم شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في مقطع توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية بشأن الضرائب المستحقة.

وأوضحت الهيئة، أن أهم شرط هو سداد أصل دين الضريبة المستحق عن الفترات المشمولة في المبادرة قبل نهاية مدة سريان المبادرة وهي 30 يونيو 2021،

كما أوضحت الزكاة والدخل أنواع الضرائب المشمولة بالمبادرة وهي:

• ضريبة القيمة المضافة

• ضريبة الاستقطاع

• ضريبة السلع الانتقائية

• ضريبة الدخل

• أهم شرط أن يقوم المكلف بسداد أصل

• توكلنا شرط لدخول مقرات الهيئة

​​يذكر الهيئة العامة للزكاة والدخل ألزمت عملاءها ومكلفيها بتفعيل تطبيق “توكلنا” والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقراتها في جميع فروعها الـ 18 بمختلف مناطق المملكة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلن عنها مؤخراً للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن كافة خدماتها تُقدَّم بشكل إلكتروني لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، من خلال موقعها (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 90 خدمة إلكترونية، وذلك حرصاً منها على سلامة عملائها.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير بإلزام موظفيها بتفعيل تطبيق “توكلنا” والإفصاح عن الحالة الصحية لهم عند وصولهم لمقرات العمل.

• الفواتير المكتوبة بخط اليد

في سياق آخر، أعادت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التذكير بأن الفواتير المكتوبة بخطّ اليد بعد تاريخ 4 ديسمبر 2021م لا تعتبر فواتير إلكترونية، وتعرض المنشأة للغرامات حسب لائحة الفوترة الإلكترونية.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، كشفت في وقت سابق، عن الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية والتي سيتم تطبيقها وإلزام المكلفين بها في 4 ديسمبر المقبل.

وقالت “الزكاة والدخل” إن المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، هم ما يلي:

1- جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.

2- أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة.

3- يستثنى المكلفين غير المقيمين في المملكة