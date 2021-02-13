اخبار الخليج

بعد رفض إدخاله إلى مركز تجاري... سعودي يعتدي على رجل أمن... فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهر الفيديو أن حارس الأمن كان يرفض دخول المواطن، الذي كان معه زوجته وأولاده، بسبب عدم تحميلهم تطبيق "توكلنا" وهو ما أثار غضبه، بحسب مغردين.

وكما يظهر المقطع أن المواطن صفع بقوة حارس الأمن على وجهه، ثم قام بالاشتباك معه، إلا أن زوجته تدخلت سريعًا وسحبت زوجها المعتدي إلى الخلف حتى لا تتطور الأمور.

ويهدف تطبيق "توكلنا" في إلى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، مما ساعد في الحد من انتشار فيروس في المملكة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا