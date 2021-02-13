شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تحبط 9 عمليات هجرة غير شرعية والقبض على 219 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن وحدات الحرس الوطنى تمكنت من إحباط 9 عمليات هجرة غير شرعية، والقبض على 219 شخصا فى أثناء اجتياز الحدود خلسة، بكل من ولايات: "القصرين"، "مدنين"، "المهدية"، "صفاقس"، "سوسة"، "نابل"، و"حلق الوادي".
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن وحدات الحرس الوطني تمكنت، أيضا، من حجز سيارتين ودراجة نارية وكمية من مخدر "القنب الهندي"، وعدد 2 زورق مطاطى، إضافة إلى مبلغ مالي يقارب الألفي يورو، وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم.