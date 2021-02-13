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الداخلية التونسية تحبط 9 عمليات هجرة غير شرعية والقبض على 219 شخصا

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن وحدات الحرس الوطنى تمكنت من إحباط 9 عمليات هجرة غير شرعية، والقبض على 219 شخصا فى أثناء اجتياز الحدود خلسة، بكل من ولايات: "القصرين"، "مدنين"، "المهدية"، "صفاقس"، "سوسة"، "نابل"، و"حلق الوادي".

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن وحدات الحرس الوطني تمكنت، أيضا، من حجز سيارتين ودراجة نارية وكمية من مخدر "القنب الهندي"، وعدد 2 زورق مطاطى، إضافة إلى مبلغ مالي يقارب الألفي يورو، وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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