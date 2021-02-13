شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات المغردين على مقطع صفع حارس الأمن: رب امرأة وزنت ألف رجل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انهالت ردود الأفعال من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على واقعة قيام أحد الأشخاص بصفع حارس أمن بعد أن منعه من دخول أحد الأسواق.

وكان الجانب الأكثر حضوراً في ردود الأفعال هو تعجب المغردين من رد فعل الزوجة وحكمتها في التعامل مع الموقف حيث بادرت لتهدئة زوجها، وكانت سبباً في إنهاء الموقف.

وقال د. عبدالله الغوينم @AlghuinemLawyer معلقا على المقطع “بعض النساء فيها من رجاحة العقل.. ما تعين غيرها على النوائب، ففي الحديث “لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ؛ إِنَّمَا الشَدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ”.

رب إمرأة وزنت ألف رجل

وقال علي السامري ali al asmari “إذا كان زعلان على شيء ما فيستطيع أن يذهب إلى إدارة تلك المنشأة ويتحدث معهم بكل مهنية ورجاحة عقل.. الشاهد هنا رب إمرأة وزنت ألف رجل أو يزيدون”.

وعلق عبدالهادي @ssm_g على المقطع بقوله “أنا اشهد أن زوجته تسوى قبيلة”.

وقال @abomuath122 “زوجته أعقل منه و الله إنها كفو و نعم”.

وغرد أبو همام @baarmah1963 بقوله “ماله اي حق يمد يده على رجل الأمن الله المستعان”.

وقال @Skyysttar معلقا على المقطع “الزوجه أرجح عقل منه مهما حدث هذي ليست من شيم الرجال”.

وقال صاحب حساب متبرع بافكاره للوطن @saud1650 “حسبي الله ونعم الوكيل….مهما حدث من حدة نقاش بين شخصين فليمسك المؤمن نفسه عند الغضب ويتعوذ بالله من الشيطان ويروح في طريقه”.

تفاصل حادث الصفع

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو وثق قيام أحد الأشخاص بصفع حارس أمن أمام أحد الأسواق مما تسبب في اندلاع مشاجرة بينهما.

وأظهر المقطع أحد الأشخاص برفقة زوجته وأولاده، أمام أحد المأسواق، ويبدو أن حارس الأمن رفض السماح له بالدخول لسبب ما، فما كان من الشخص إلا أن فاجأ الحارس بصفعة على الوجه.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، التحقق من صحة أو توقيت مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي من الجهات المعنية تكشف من خلاله ملابسات وتفاصيل واقعة الصفع من قبل هذا الشخص لحارس الأمن.