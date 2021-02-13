شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: 59 يوماً فقط تفصلنا عن «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن يكون شهر رجب الحالي 29 يوما فقط.
وقال الزعاق عبر “تويتر”: “الأيام المتبقية على دخول شهر رمضان المبارك يتوقع أنها 59 يوماً منها 29 يوماً من رجب و30 يوماً من شعبان”.
وبدأ اليوم السبت 13 فبراير2021، شهر رجب المبارك بعد تعذر رؤية هلاله أمس الأول في المملكة وخارجها.
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