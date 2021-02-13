قوات سوريا الديمقراطية تقبض على قاتلى مسئولتين محليتين بالحكسة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر إعلامية سورية أن قوات سوريا الديمقراطية قبضت على مرتكبي جريمة اغتيال مسؤولتين محليتين في بلدة تل الشاير جنوب الحسكة شمال شرق البلاد.

وكان تنظيم "داعش" أعلن في 24 من يناير الماضي مسؤوليته عن اغتيال المسؤولتين، في البلدة التابعة لناحية الدشيشة في محافظة الحسكة، وذلك بعد أن اختطفهما ثم قتلهما رميا بالرصاص، ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن المصادر قولها إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لـ "قسد" قبضت على اثنين ارتكبا جريمة قتل الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضير"، مضيفة أن تم خلال عملية نفذتها القوات في ريف دير الزور.



يذكر أن هذه الجريمة أدانتها "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" وقالت في حينه إنها تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبث الرعب في صفوف الأهالي.