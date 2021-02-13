شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة: الوضع الحالي لإصابات كورونا لا يستدعي إجراءات أكثر صرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد دكتور هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، على أن الوضع الحالي لإصابات كورونا داخل المملكة لا يتطلب إجراءات أكثر مما أخذت، كاشفا عن تطورات الوضع بشأن لقاحات كورونا.

وقال وكيل الصحة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج (120): الوضع الحالي لارتفاع إصابات كورونا لا يستدعي إجراءات أكثر صرامة داخل المملكة، وفي حال استقر الوضع كما هو عليه لن يتطلب الأمر تشديد الإجراءات.

وأشار “جوخدار” إلى أن الفترة الماضية شهدت ذبذبة ارتفاعا وانخفاضا 5%، أما الزيادة اليومية بشكل مستقر هي ما يقلقنا وحال استمرارها سيكون هناك تدخلات للحفاظ على الفرد والمجتمع، محذرا من التهاون والتراخي والتساهل في المناسبات الاجتماعية التي تعد أبرز أسباب تفشي العدوى.

وتطرق دكتورهاني لآخر تطورات لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سوف يشهد إعادة جدولة لمستحقي الجرعة الثانية من لقاحات كوروتا، لافتا إلى أن الوزارة تطمح لتغطية النسبة