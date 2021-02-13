شكرا لقرائتكم خبر عن تباهى بحيازته سلاحاً نارياً.. شرطة الرياض تطيح بمواطن «ثلاثيني» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطاحت شرطة الرياض بمواطن في العقد الثالث، تباهي بحيازته سلاح ناري عبر مقطع متدوال على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بحيازته سلاحا ناريا، مستقلًا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.
وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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