شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: ثلوج وسيول وغبار.. «منخفض عملاق» يمتد إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخ أن يمتد تأثير منخفض جوي “عملاق” إلى المملكة وبعض دول الخليج نهاية الأسبوع؛ وذلك بهطولات متفاوتة ورياح متفرقة على مختلف المناطق.

وقال “الحصيني”؛ في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، صباح اليوم السبت: “متوقع -إن شاء الله- من الأربعاء 1442/7/5هـ، 17 فبراير، أن تتأثر تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بمنخفض عملاق ثلجي، متوقع ثلوج من متوسطة إلى كثيفة وتزداد على مرتفعاتها مع عواصف رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح وسيول وتدنٍ في درجة الحرارة، ويستمر عدة أيام”.

وأضاف الحصيني: “متوقع أن يمتد تأثير المنخفض العملاق إلى المملكة وبعض دول الخليج العربي، وأن يكون تأثيره عليها ارتفاعاً في الحرارة من 4 إلى 6 °C عمّا سجّلته الحرارة يوم الجمعة 1442/6/30هـ، ورياحاً مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله، وثلوج وأمطار بعضها ثلجي على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وتبوك”.

وتابع في سلسلة تغريدات: “متوقع أن تمتد الأمطار -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، فحائل، فالقصيم، فالشرقية، فالرياض، والباحة، وعسير، وجازان، والكويت، واليمن، كذلك انخفاض في الحرارة من 8 لـ 10 °C، وعودة الأجواء الباردة من الخميس 1442/7/6هـ، وهناك مفاجآت مبشّرة تحت المتابعة”.