شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شخص يصفع حارس أمن رفض دخوله أحد الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام أحد الأشخاص بصفع حارس أمن أمام أحد الأسواق مما تسبب في اندلاع مشاجرة بينهما.

وأظهر المقطع أحد الأشخاص برفقة زوجته وأولاده، أمام أحد المأسواق، ويبدو أن حارس الأمن رفض السماح له بالدخول لسبب ما، فما كان من الشخص إلا أن فاجأ الحارس بصفعة على الوجه.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، التحقق من صحة أو توقيت مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي من الجهات المعنية تكشف من خلاله ملابسات وتفاصيل واقعة الصفع من قبل هذا الشخص لحارس الأمن.