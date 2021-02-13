شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي. واستهدفت قبل يومين ميليشيا الحوثي مطار أبهار بهجوم إرهابي غاشم تسبب في اندلاع حريق بإحدى الطائرات، دون خسائر في الأرواح.

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