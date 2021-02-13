العراق... الإطاحة بعناصر "داعش" في محافظة نينوى

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الإرهابيين، مطلوبين وفق أحكام "المادة 4/إرهاب" لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابي لعملهم بما يسمى فرقة الفرقان والشرطة "اللا إسلامية" والمعسكرات العامة وفرقة ذات الصواري بصفة عسكر وأمنيين وعناصر إسناد تحت كنى وأسماء مختلفة.

وأضافت، من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية قبل عمليات التحرير.

وأكدت وكالة الاستخبارات العراقية، تدوين أقوال الإرهابيين بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، منوهة إلى أن عمليات إلقاء القبض تمت استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر.

© REUTERS / Wissm Al-Okili

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان الثلاثاء الماضي 9 فبراير/شباط: "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوما الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على (24) إرهابيا مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب)".

وأعلنت وكالة الاستخبارت العراقية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الأحد 7 فبراير/شباط الجاري، من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز الوكالة المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".