القوات تعزز تأمين مراسم دينية في مدينة عراقية مقدسة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الخفاجي، أنتعزيز قطعات أمنية إلى قيادة عمليات سامراء في قضاء "سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق"، لحماية الزائرين الوافدين لإحياء مراسيم "استشهاد الإمام علي الهادي" في المدينة، والتي ستبدأ منذ يوم الإثنين القادم المصادف 15 فبراير/ شباط، إلى السبت من الأسبوع المقبل.

ونوه المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، قائلا "لذلك قمنا بعمليات استباقية ما قبل الزيارة، وقامت طائرات f16 العراقية، بضرب أهداف للإرهابيين في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين، لها علاقة بتوفير الأمن والأمان والجهد الاستخباري".