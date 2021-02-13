روسيا توجه دعوة رسمية للعراق للمشاركة في مؤتمر "أستانا" حول سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HAIDAR MOHAMMED ALI

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، فقد "التقى الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله، السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، الخميس الماضي وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين".

وأوضح البيان أن "السفير الروسي سلم دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر (مسار أستانا) الخامس عشر والمزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية للفترة 16-17 فبراير/شباط الجاري، والذي سيناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا".

وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن الجانبين أكدا خلال اللقاء "على التقارب في وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية".

من ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا "موضوع حصول العراق على اللقاح الروسي "سبوتنك V" المضاد لفيروس كورونا".

كما تناول اللقاء مسألة الطلبة العراقيين الدارسين في المؤسسات التعليمية الروسية، وإمكانية استثنائهم من الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى الأراضي الروسية بسبب جائحة كورونا.