إعلام: التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه مطار أبها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نقلت قناة "العربية"، اليوم السبت، 13 فبراير، فإن التحالف دمر الطائرة.

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، قد صرح، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر يوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة أنصار الله، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

هذا وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.