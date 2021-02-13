انتقام مروع من رجل أعمال مصري لتصفية حسابات... أين وجدوا جثته

دبي - محمود عبدالرازق - وتبين من التحقيقات التي أجرتها مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية أن من قام بقتل الرجل وهو صاحب شركة توريدات 6 أفراد انتقاما منه، بعد أن حصل على مبلغ مليون و250 ألف جنيه منهم، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

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وقام أحد الجناة، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة (37 عاما) بإعطاء المبلغ لرجل الأعمال، بعد أن أقنعه بأنه سيستثمره نظير دفع أرباح شهرية له، لكن الأخير لم يف بوعده، كما أنه تخلف عن رد المبلغ.

واستعان صاحب المبلغ بخمسة آخرين من بينهم أفراد من أسرته لاستدراج رجل الأعمال لشقة، وقاموا بتوثيقه واحتجازه بإحدى الغرف لإجباره على توقيع إيصالات أمانة لكي يسدد المبالغ المالية محل الخلاف.

وبعد أن نفذ رجل الأعمال مطالب الستة متهمين، تركوه وانصرفوا عدا صاحب المبلغ، وعقب ذلك نجح الرجل في فك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الشقة الواقعة بالطابق الخامس، لكنه سقط أرضا ولقى مصرعه.

ولإخفاء الجريمة، وضع المتهم الأول جثة الرجل داخل حقيبة السيارة وتوجه بها لباقي المتهمين، وقاموا بدفنه داخل منزل مهجور بمنطقة زراعية بذات القرية، وعقب الانتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت على مكان الدفن لمنع تسرب الرائحة وإخفاء معالم الجريمة.

وتحركت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بعد تلقيها بلاغا من شقيق رجل الأعمال بشأن اختفائه، وتمكنت من ضبط 4 جناة اعترفوا بجريمتهم بعد مواجهتهم، وأرشدوا عن السيارة التي استخدموها، وأمرت النيابة العامة بحبسهم.