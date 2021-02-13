أول ظهور لمغني الراب السعودي "دايلر" بعد خروجه من السجن... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وظهر "دايلر"، في بث مباشر وقد قص شعره، بمظهر مفاجئ وهو يستمع لأغنية، فيما يعلق ساخراً: "إيش قاعد يصير ما أدري الشكل والأغنية غير".

وحرص مغني الراب السعودي، في مقطع فيديو، على رد شائعات انتشرت بشأن ظهوره المفاجئ حليق الرأس بعد عام من الغياب، وأن هذا الشعر تمت إزالته وهو داخل السجن، موضحا أن ما يثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات. وقال: "لكل الذين يقولون قرعوني هذه شائعات.. كلام فاضي، وهذا كلام الإعلام".

وكانت محكمة الجنايات في دبي أخلت مؤخرا سبيل "دايلرا"، بعد 11 شهراً قضاها في توقيف دبي، وذلك بعد احتساب محكمة الجنايات في دبي فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر يليها الإبعاد بتهمة التعاطي، فيما برأته من تهم أخرى أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية، والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته.