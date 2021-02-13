العراق يتلقى دعوة رسمية من روسيا للمشاركة فى مؤتمر "مسار استانا"

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم السبت، عن تلقيها دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في مؤتمر (مسار استانا) الخامس عشر والمقرر عقده فى مدينة سوتشي الروسية لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "أن نزار الخيرالله الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية التقى السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم البلدين، وسلم السفير الروسي دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر (مسار استانا) الخامس عشر والمقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية في يومي 16 و 17 من فبراير الحالي والذي سيناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا".



وأكد الجانبان - بحسب البيان - على التقارب في وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الأزمة السورية و ضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية.



كما تناول اللقاء بحث مسألة الطلبة العراقيين الدارسين في المؤسسات التعليمية الروسية، و إمكانية استثنائهم من الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى الأراضي الروسية بسبب جائحة كورونا، كذلك تم مناقشة موضوع حصول العراق على اللقاح الروسي "سبوتنك v" المضاد لفيروس كورونا.