شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة بالمسجد الأقصى ويؤدون طقوس تلمودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم، السبت، مقبرة باب الرحمة بالقرب من المسجد الأقصى الشريف، حيث أدوا الطقوس التلمودية والرقصات الاستفزازية، ونشر حساب المركز الفلسطينى للإعلام، عبر تويتر، لقطات من اقتحام المستوطنين للمقبرة وهم يتجولون بداخلها مع أداء الطقوس والتلمودية الخاصة بهم.

من جانبه، أفاد منذر صيام، عضو لجنة المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة، فى تصريحات خاصة لوكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية، بأن المستوطنين أدوا طقوسا قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة، ودنسوا القبور وانتهكوا حرمتها، بحماية عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلى.





بينما قال المتحدث باسم اللجنة أحمد سمرين، إن أهالى بلدة سلوان تصدوا للمستوطنين، وطردوهم من المكان، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التى ينتهك فيها المستوطنون حرمة المقبرة، حيث وفى وقت سابق أقاموا حفلا رسميا فيها، فى خطوة تهدف إلى تهويد الطابع العربى بالقدس، من أجل تفريغها من السكان.





يشار إلى أن مقبرة باب الرحمة أحد أشهر المقابر بالقدس المحتلة، وتمتد من منطقة باب الأسباط حتى نهاية سور المسجد الأقصى الشرقي، وتصل إلى القصور الأموية جنوب المسجد.