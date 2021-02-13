شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مدرعة بريطانية تصل إلى لبنان لأهداف متعددة.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، عن وصول 100 عربة مدرعة إلى لبنان من نوع "لاند روفر"، بالإضافة إلى طاقم أفراد بريطانى لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها، وقالت وزارة الدفاع البريطانية فى تغريدة على حسابها فى تويتر: "وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوى مكون من 16 شخصا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

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وأضافت وزارة الدفاع البريطانية فى تغريدة ثانية أن تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى "الدفاع عن حدوده مع سوريا"، وأشارت الوزارة إلى أن المدرعات من شأنها تعزيز فرص "منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربى المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود".

ويعيش لبنان على وقع اضطرابات سياسية منذ اندلاع الاحتجاجات فيه على نحو واسع فى أكتوبر 2019، التى أدت إلى إطاحة حكومة سعد الحريرى حينها، ومن بعدها حكومة حسان دياب.

وتفاقمت أزمة لبنان مع دخول فيروس كورونا إلى البلاد مطلع 2020، تلاها الانفجار الضخم فى مرفأ بيروت فى 4 أغسطس من العام نفسه، وما خلفه من مقتل أكثر من 200 شخص، وتشريد الآلاف.



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