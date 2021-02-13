برهم صالح يدعو دول العالم إلى عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / KHALED FAZAA

وقال برهم صالح، خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي، "نستذكر شهداء العراق ضد الاستبداد والإرهاب"، مبينا: "نحن بحاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أنه "يجب عدم التهاون في إنجاز الخطوات الإصلاحية وتحديداً إجراء الانتخابات"، موضحا: "أمامنا تحديات جسيمة أبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة"، متابعا أن "الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".

وأوضح الرئيس العراقي: "نحن أمام مفترق طرق، إما العودة إلى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، وإما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع"، مشيرا إلى أنه "يجب عدم السماح لجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، لا أمن ولا استقرار في المنطقة بلا أمن واستقرار وسيادة العراق ودوره الريادي الإقليمي والدولي".