شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: نتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات وأمامنا فرصة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، أن حكومته تتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات، متابعا: "أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وتابع الكاظمى: "حققنا خطوات إيجابية في محاربة الفساد ولجنة مكافحة الفسادة مستمرة بعملها".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد مؤخرا: لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، وأنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية.

وتابع رئس وزراء العراق، أن الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي، وأضاف مصطفى الكاظمي: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق.