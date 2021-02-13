شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: بلادنا بحاجة إلى تصحيح المسارات السياسية لتلبية طموحات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقى، برهم صالح، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى مراجعة مجمل العملية السياسية، والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات، ويلبى طموحات الشعب العراقى، وأضاف الرئيس العراقي - خلال الحفل التأبيني لذكرى يوم الشهيد العراقى، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - أن " الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".