شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: بلادنا بحاجة إلى تصحيح المسارات السياسية لتلبية طموحات الشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقى، برهم صالح، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى مراجعة مجمل العملية السياسية، والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات، ويلبى طموحات الشعب العراقى، وأضاف الرئيس العراقي - خلال الحفل التأبيني لذكرى يوم الشهيد العراقى، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - أن " الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".
وشدد على أهمية عدم التهاون في إنجاز الخطوات الإصلاحية، وتحديدا إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن "التحديات المقبلة جسيمة، وأبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".