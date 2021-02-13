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بخصائص صحية.. ساعة يد ذكية من فيسبوك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعكف شركة فيسبوك حاليا على تطور ساعة يد ذكية، تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

 

 وذكر موقع ذي إنفورميشن لأخبار التكنولوجيا نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة فيسبوك تطور حاليًا ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

 

وقال ذي إنفورميشن إن فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل في خطوة تدخل بها في سوق تهيمن عليها حاليًا شركتا أبل وهواوي.

 

وستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.

 

ودخلت فيسبوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة وطرحت منتجات منها جهاز الواقع الافتراضي أوكيولس وجهاز دردشة الفيديو بورتال.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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