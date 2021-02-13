تعرف على مستوى ضغط الدم المثالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الدكتور سيرغي بويتسوف، كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب، عن مستوى ضغط الدم المثالي.



وأشار الخبير في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن العيش دون الخوف من احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدموية يصبح ممكنا إذا كان مستوى ضغط الدم أقل من 140\90 .

وأضاف " من الأفضل السعي لأن يكون 130\80 وأقل".

ويؤكد الأخصائي، على أن مستوى ضغط الدم المرتفع، هو مرض مزمن، لا يمكن التخلص منه نهائيا.

ويقول، "ولكن يمكن بتناول أدوية معينة، السيطرة عليه، والاحتفاظ بنوعية حياة عادية. وهذا ليس بنتيجة دورة واحدة أو دورتين من تناول الدواء، بل هذا ممكن بتناول الدواء مدى الحياة".

وينصح الدكتور بويتسوف، بالتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، لأنها الأكثر خطورة على القلب والأوعية الدموية، وفقا لروسيا اليوم.

ويقول، "يعتبر محيط الخصر الخطر للرجال 102 سنتمترا وأكثر. وللنساء 88 سنتمترا وأكثر". لذلك يوصي بالاهتمام بالنشاط البدني وعدم الإفراط في استهلاك الملح، والإقلاع عن التدخين .