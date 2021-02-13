رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يزور وحدة "الأخ" العسكرية الكورية في الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس البرلمان، بارك، إن وحدة "الأخ" ترمز للتعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات، وجنود الوحدة هم دبلوماسيون عسكريون، وفق لوكالة "يونهاب".

وأضاف "أتوقع من كل فرد أن يكرس نفسه للتعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات من منطلق كونه دبلوماسيا عسكريا لكوريا"

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وعرضت الدفعة الـ 17 لوحدة "الأخ" المعدات الرئيسية مثل منصة المحارب (Warrior Platform)، وقدمت إنجازات الوحدة.

وتقوم وحدة "الأخ" بإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الإماراتية الخاصة. كما تقوم بمهمة حماية المواطنين الكوريين في الإمارات في حالة الطوارئ.

يذكر أنه تم إرسال وحدة "الأخ" إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2011 استجابة لطلب من الجانب الإماراتي، وتحتفل الوحدة بالذكرى السنوية العاشرة لإرسالها هذا العام. وتتمركز في مدينة زايد العسكرية بالقرب من أبوظبي.

وتأتي زيارة "بارك" التي تستمر حتى يوم 17 فبراير، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والبحرين.