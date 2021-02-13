عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منطقة صينية تستقبل سنتين جديدتين في اليوم نفسه

السبت 13 فبراير 2021

الخليج 365

صادف رأس السنة القمرية الصينية الجديدة لعام الثور 2021 رأس السنة التبتية الجديدة.



وجعلت المناسبتان الاحتفالات في عاصمة منطقة التبت، لاسا، هذا العام أكثر صخباً.

وامتلأت شوارع لاسا بالأجواء الاحتفالية لاستقبال السنتين الصينية والتبتية الجديدتين، وفق صحيفة "الشعب" الصينية في نسختها العربية.

ويحتفل الصينيون في مختلف أنحاء العالم بالعام الصيني الجديد، الذي سيكون "عام الثور" مودعين "عام الفأر".

وتعتمد السنة الصينية على التقويم القمري والشمسي معاً، ويختلف موعدها من سنة إلى أخرى، لكنه يقع دائماً بين أواخر يناير/كانون الثاني ومنتصف فبراير/شباط؛ فهذه السنة هي عام 4719، الذي يوافق 12 فبراير/شباط.

ويعتبر عيد رأس السنة الصينية الجديدة، أو رأس السنة القمرية أو عيد الربيع الصيني، هو تقليد احتفالي يعود تاريخه إلى نحو 3 آلاف سنة، وهو أهم المناسبات الاحتفالية التقليدية وأكبرها في الصين.