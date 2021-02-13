عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر يدرس دفع رواتب الموظفين باستخدام عملة البيتكوين

السبت 13 فبراير 2021

الخليج 365

لا تستبعد منصة ”تويتر“ إمكانية استخدام عملة البيتكوين لدفع رواتب الموظفين وخدمات الأعمال، كبديل للعملات الرقمية.



في مقابلة لشبكة التلفزيون الأمريكية CNBC، قال نيد سيغال المدير المالي لتويتر: إن الشركة تواصل التفكير في كيفية استخدام البيتكوين لدفع رواتب الموظفين.

وأوضح المسؤول البارز: ”لقد فكرنا كثيرًا في كيفية دفعنا للموظفين الذين طلبوا الحصول على عملة بيتكوين، وأيضًا كيف سندفع للبائعين الذين طلبوا ذلك، وما إذا كنا سنحتاج إلى وجود عملة مشفرة في ميزانيتنا العمومية، وكيفية تحويلها إلى الدولار الأمريكي أثناء المعاملات“.

وقال المدير المالي: ”هذه هي القضايا التي نواصل مراقبتها ودراستها بمرور الوقت، لكننا لم نجرِ أي تغييرات ملموسة حتى الآن“.

جاءت التعليقات بعد أيام من إعلان شركة تسلا أنها اشترت ما يعادل 1.5 مليار دولار من البيتكوين، بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك أوف نيويورك، أقدم بنك في الولايات المتحدة، أنه سيبدأ في حفظ أصول العملات المشفرة لعملائه.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المليارديرات وأباطرة التكنولوجيا وقادة الأعمال والمشاهير، مثل إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، من عشاق العملات المشفرة. حتى أن دورسي حصل على 50 مليون دولار من البيتكوين مؤخرًا.

تم تسعير البيتكوين بسعر 47921.75 دولارا أمريكيا، يوم الجمعة (12 فبراير).