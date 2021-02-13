عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صفقة تثير رعب عمالقة التكنولوجيا.. واعتراض من جوجل ومايكروسوفت

السبت 13 فبراير 2021

الخليج 365

تقدمت شركات تكنولوجيا كبيرة من بينها ألفابت (الشركة الأم لجوجل) وكوالكوم ومايكروسوفت بشكاوى رسمية ضد صفقة تقنية.



ووفقا لبلومبرج، فإن الشكاوى تم توجيهها لأجهزة مكافحة الاحتكار الأمريكية بخصوص صفقة استحواذ إنفيديا على شركة آرم لتصميم الرقائق.

وكانت إنفيديا أبرمت صفقة مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في سبتمبر/ أيلول لشراء آرم.

وفي وقت سابق قالت إنفيديا إنها ستشتري مصمم الرقائق البريطاني "آرم" من مجموعة سوفت بنك بمقابل يزيد على 40 مليار دولار في صفقة ستخلق عملاقا في صناعة الرقائق.

وتشتهر إنفيديا بشرائح بطاقات الرسوميات التي تشغل ألعاب الفيديو، لكنها دخلت أسواقا أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة ومراكز البيانات.

وتوفر هولدنجز آرم تقنية الرقائق لجميع الأجهزة المحمولة تقريبا مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وتتوسع أيضا في معالجات السيارات وخدمات مراكز البيانات والأجهزة الأخرى.

ولا تنتج آرم هولدنجز الرقائق، بل تبيع تراخيص التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها. وسبق أن تعاونت مع إنفيديا.

وقالت إنفيديا من قبل إنها ستزود رقائقها بإمكانية العمل مع معالجات آرم.

وفي العام الماضي، قالت إنفيديا إنها ستزود رقائقها بإمكانية العمل مع معالجات آرم لبناء أجهزة كمبيوتر خارقة، لتعمق حضورها في مجال أنظمة صياغة نماذج تنبؤات تغير المناخ والأسلحة النووية.

كانت سوفت بنك استحوذت على آرم هولدنجز مقابل 32 مليار دولار في 2016، في أكبر عملية شراء لها على الإطلاق، وبدوافع من بينها التوسع في تقنية إنترنت الأشياء التي تربط أجهزة الاستخدام اليومي بالإنترنت، مثل إشارات المرور والثلاجات.