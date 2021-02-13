شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «أمانة الطائف» تضبط عمالة استغلت صالون حلاقة كواجهة لمقهى «شيشة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريقالتحرير: تمكنت أمانة محافظة الطائف من ضبط عمالة مخالفة في صالون حلاقة، استغلت الصالون لتهريب الزبائن عبر باب داخلي للوصول إلى مقهى مجاور يقدم الشيشة والمعسل. وأوضحت أمانة الطائف في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أن ما قام به العمالة يعد مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وأغلقت الأمانة المقهى وصادرت المضبوطات، وتمت إحالة العمالة للجهات المختصة.

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