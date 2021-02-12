شكرا لقرائتكم خبر عن «اللهم ارزقني من أصحابي من يَذكرني بعد موتي».. أصدقاء الاقتصادي الراحل «محمد الخميس» يحققون أمنيته بعد وفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن أحد أصدقاء الاقتصادي الراحل محمد عصام الخميس، عن القيام بمبادرة تشمل بناء مسجداً باسمه، والتكفل بمنحة دراسية لأحد المميزين في المجال المالي.

وأوضح صديق الراحل ويدعى على البلاع قائلاً: “يقول صلى الله عليه وسلم: “خير الأصحاب عند الله، خيرهم لصاحبه”، أصحاب وزملاء محمد في “عزم السعودية” المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الخدمات، سيتعاونون لبناء مسجد باسمه”.

وأضاف: “سيتكفلون بمنحة دراسية لأحد المميزين في المجال المالي، الله يتقبل منهم، لمن يعرف أرجو إرسال اقتراحات لمواقع تكون بحاجة لبناء مسجد فيها”.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تفاعلاً مع تغريدة كان قد نشرها الراحل محمد الخميس عام 2012 قال فيها: “شابٌ مات، فقام أصحابه ببناء مسجد له، وشابةٌ ماتت فحفرت صديقاتها لها بئراً، اللهم ارزقني من أصحابي من يَذكرني بعد موتي”.

الجدير بالذكر أن الاقتصادي الشاب محمد عصام الخميس، الذي توفي أمس الجمعة، عُرف بتحليله الاقتصادي المبسط، وجذب الآلاف لمتابعته عبر مواقع التواصل، كما دشن رواد موقع تويتر هاشتاق “محمد الخميس” عبروا خلاله عن حزنهم لفراقه، داعين له بالرحمة.

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