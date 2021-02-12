شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت: سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حالة البحر بالخليج العربي متوسط الموج ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.